Przebudowa skrzyżowania ulic Batorego, Rzeźniczaka i Zamoyskiego oraz budowa wiaduktu przy al. Zjednoczenia – już niebawem nasze miasto stanie przed olbrzymim wyzwaniem komunikacyjnym. Każdy remont, szczególnie ważnych ulic Zielonej Góry sprawia, że kierowcy będą musieli się liczyć z utrudnieniami.

Nie ma jednak wyjścia, przebudowa skrzyżowania jest konieczna. Dlaczego? Pytamy prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego.

Tam są gigantyczne osiedla, które na tej krzyżówce się spotykają. Stąd konieczność przebudowy. To nie jest mała kwota, bo siedem milionów złotych. Mam nadzieję, że uda się odciążyć to skrzyżowanie, bo zwłaszcza wyjazd z osiedla Zastalowskiego jest bardzo trudny. Musimy dokonywać korekt i to jedna z nich.