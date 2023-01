Mieszkańcy ulicy Objazdowej i Osadniczej mają nie lada problem i proszą MZK o przywrócenie linii jadącej z przystanku Biblioteka Wojewódzka przy Elżbietankach bezpośrednio na ulicę Objazdową. Zwrócili się do naszej redakcji z prośbą o interwencję.

W czym tkwi problem? Chodzi o autobusy, które w kierunku wspomnianych ulic odjeżdżały z Elżbietanek, po zmianach mieszkańcy muszą się cofnąć do centrum i tam wsiąść w linie numer 6 i 12.

– To dla nas, seniorów duże utrudnienie – mówi Bogumiła Bębenek, jedna z mieszkanek ulicy Objazdowej.

Polecili nam wracać do centrum i z centrum się przesiadać na 12 albo 6. Albo się zdąży, albo trzeba czekać. Nie wiem, dlaczego się tak upierają i bagatelizują. My walczymy, dzieci nie mogą udać się do szkoły, z rehabilitacji z Elżbietanek. Pan z MZK zapytał mnie: A ile tych osób jest?

Co na to MZK? – W drodze powrotnej z przystanku Biblioteka Wojewódzka można dojechać do ulicy Boh. Westerplatte (w ciągu godziny na tym odcinku realizowanych jest średnio 18 kursów) i przesiąść się na autobusy linii numer 6 i 12 odjeżdżające z drugiej strony ulicy – czytamy w komunikacie. Jacek Newelski, kierownik działu przewozów MZK jest zdania, że kursów jest dość sporo.

Zwiększyliśmy ilość kursów zmieniliśmy trasę linii 12. która zaczęła jeździć przez Objazdową, dołożyliśmy linię numer 10. Ta ilość się znacznie zwiększyła z 19 do 37. Ulicę Objazdową z centrum miasta łączą autobusy linii 6 i 12. Pracujemy nad tym rozwiązaniem, ale nie może się to odbyć kosztem pracy przewoźnika. Jeśli mamy gdzieś dołożyć, to musimy coś zabrać.

Dodajmy, że od wczoraj w okolicach alei Zjednoczenia i pętli przy ulicy Objazdowej wprowadzone zostały kolejne objazdy w związku z koniecznością wyburzenia wiaduktu nad ulicą Dąbrowskiego.