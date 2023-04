Czy coraz więcej studentów UZ interesuje się pracą służb mundurowych? Biorąc pod uwagę fakt, że na naszej uczelni działa już kilka kół naukowych poświęconych tej tematyce śmiało można stwierdzić, że tak. Jedną z formacji dotykającej pracy między innymi policji jest Koło Naukowe Kryminalistyki i Wiktymologii UZ. Działanie grupy zostało wznowione po kilkuletniej przerwie.

Czy nowi działacze koła są pracowici? Zapytaliśmy o to ich opiekuna, Adama Stankiewicza.

Jest to grupa bardzo chętna do współpracy, otwarta na nowe pomysły. I tez na nowych członków. Nie muszą to być studenci kierunków typowo mundurowych.