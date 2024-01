Dwa ostrzeżenia pogodowe dla powiatu zielonogórskiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po pierwsze przed silnym wiatrem. To ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obowiązuje do 22:00 w czwartek, a przewiduje wiatr w porywach nawet do 70 km/h.

Wieczorem, od 19:00 do piątku, do 9:00 będzie obowiązywać też ostrzeżenie pierwszego stopnia, przed oblodzeniem dróg i chodników, powodowane opadami deszczu i temperaturą poniżej zera.