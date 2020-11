Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu. Od 1 grudnia renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń.

Limity są uzależnione od średniej płacy krajowej i zmieniają się co trzy miesiące. Szczegóły zna Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w Zielonej Górze.

Od 1 grudnia świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego, będą mogli dorobić bez konsekwencji do 3618,30 zł. Jeśli ich przychód przekroczy 70 proc. ale nie więcej niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 6719,70 zł, to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 620,37 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Inaczej wyglądają potrącenia przy rentach socjalnych.

Tu już przekroczenie przychodu o 3618,30 zł spowoduje zawieszenie świadczenia. Kwota ta będzie obowiązywać do 28 lutego 2021 r. Emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny oraz osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych i wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń mogą dorabiać do emerytury bez ograniczeń i nie muszą martwić się o rozliczenia z ZUS.