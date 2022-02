Lechia Zielona Góra też ruszyła na pomoc Ukrainie. W poniedziałkowe popołudnie część piłkarzy, a także trener Andrzej Sawicki zbierali pieniądze, które następnie zostaną przekazane potrzebującym uchodźcom.

O potrzebie pomagania mówi trener Lechii.

To jest takie naturalne. Widzimy, jak blisko nas jest wojna. Nasze losy historyczne z Ukrainą były różne, ale czuć więź, solidarność. Tym bardziej jesteśmy blisko przez Mykytę. Widzimy jak to przeżywa. Wszelkie datki przekażemy do puli miasta i to pójdzie na pewno na dobry cel.