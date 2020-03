Zielona Góra może poszczycić się wieloma pięknymi i zabytkowymi budynkami. Wille, które przypominają pałacyki, i kamienice z wieloma detalami architektocznicnymi przykuwają uwagę. Jednak są też budynki, które w swojej prostocie nie przekonują do zwrócenia uwagi i głębszej refleksji… Jednak wytężcie wzrok i spójrzcie na dom przy ul. Kraszewskiego 10.

Była to jedna z kilku kamienic należących do fabrykanta Friedricha Pauliga, w których zamieszkiwali pracownicy jego fabryk. Powstała na przełomie XIX/XX w. i nie posiadała z racji swojego przeznaczenia żadnych detali architektonicznych. Jednak w przypadku tego budynku nie detale są ciekawe, a to, co znajduje się na jednej ze ścian.