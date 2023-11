Zakończył się pierwszy etap prac uporządkowania gospodarki wodami opadowymi na obszarze aglomeracji Zielona Góra. Prace trwały od 2019 roku. W sumie zrealizowanych zostało 14 zadań inwestycyjnych, między innymi budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Sulechowskiej i Gorzowskiej, nowe zbiorniki retencyjne oraz budowa kolektorów.

O szczegółach projektu mówi Krzysztof Witkowski, prezes spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja.

Wszystko to zrobiliśmy po to, żeby miasto nie było już więcej zalewane. Tego może nie widać, bo to rzeczy pod ziemią, ale wierzę, że tego już nie będzie. Tego zalewania i podtopień, między innymi przy ulicy Dworcowej i Licealnej.