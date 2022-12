Choć Barbórkę obchodziliśmy kilka dni temu 4 grudnia, to jednak dziś górnicy mieli okazję do świętowania. W Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze obchodziliśmy uroczystości związane z tym górniczym świętem.

W tym roku jest ono szczególne, bo przecież w dobie kryzysu energetycznego bardzo dużo mówi się o bezpieczeństwie tej gałęzi gospodarki. – Liczby nie kłamią, branża górnicza jest dziś szalenie ważna – mówił w rozmowie z Radiem Index Krzysztof Krupiński, dyrektor zielonogórskiego oddziału PKN Orlen i PGNIG.

Wydobycie ropy i gazu utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. To jest w granicach 3,4 miliarda m3 gazu zaazotowanego rocznie. To jest 600 tysięcy ton ropy naftowej. To jest też energia elektryczna, mieszania propan-butan.