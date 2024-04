– Nie jestem fanem – mówi o pomyśle budowy stadionu piłkarskiego w Zielonej Górze Robert Kornalewicz, radny-elekt z Koalicji Obywatelskiej, związany z piłką nożną jako grający wiceprezes Sparty Łężyca.

I właśnie do wspierania piłki amatorskiej będzie zachęcał nowego prezydenta radny miejski, przed którym pierwsza kadencja w ratuszu.

Ja osobiście nie jestem fanem tego rozwiązania. Uważam, że Zielona Góra nie jest tak zaawansowana piłkarsko, by budować tu stadiony i ściągać ludzi. Co innego, jeśli klub będzie się rozwijał, awansował i znajdzie się finansowanie na to, bo dotychczas tego nie było. Będę apelował do pana prezydenta Marcina Pabierowskiego, żeby inwestować w sport amatorski, a nie w piłkę zawodową, której w tym mieście nie ma.