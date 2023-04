Jakie plany na długi weekend? Może być leniwie lub aktywnie. Wycieczki mogą być piesze lub rowerowe, a jeśli po okolicy, to gdzie? Przodownicy turystyki pieszej zachęcają – majówka może być ciekawa także w naszym regionie.

Oddział Zielonogórski PTTK zachęca do wzięcia udziału w pieszych wycieczkach w ramach cyklu „Nie siedź w domu, wędruj z nami”. W trakcie długiego weekendu planowane są dwie wyprawy. W niedzielę, 30 kwietnia w planie jest wyjazd do Ciemnic i stamtąd spacer do Szczawna oraz Lasek Odrzańskich. Mówi Anna Szpręglewska, która wycieczkę poprowadzi.

Będzie wycieczka z Zielonej Góry. Pojedziemy pociągiem Polregio do Ciemnic. Stamtąd pójdziemy do Szczawna, potem do Lasek i wracamy pociągiem do Zielonej Góry. Pociąg wyjeżdża 7:47, a wraca o 15:12. Po drodze będzie parę atrakcji turystycznych.

Anna Szpręglewska zachęca do udziału także w pieszej wycieczce po okolicach Zielonej Góry w środę, 3 maja.

Normalnie w trakcie tygodnia wycieczek nie ma, ale ponieważ jest to święto, to pojedziemy do Krępy autobusem MZK o 8:51 i z Krępy pójdziemy nad Odrę do przystani. I wrócimy z powrotem do Krępy. Ok. godz. 14:00 będziemy z powrotem w Zielonej Górze.

Przedstawiciele PTTK przyznają, że frekwencję na spacerach determinuje pogoda, nie brakuje też gości spoza Zielonej Góry. Udział w wycieczkach jest bezpłatny, uczestnicy ponoszą tylko koszty przejazdów, jeśli takie są przewidziane. Szczegółowy harmonogram wycieczek organizowany przez Oddział Zielonogórski PTTK znajdziecie na stronie internetowej. Link TUTAJ.