Kickbokser Rafał Gąszczak zwyciężył w XVIII Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Zielonej Góry. Przedstawiciel Akademii Sportów Walki Knockout Zielona Góra wyprzedził panie – Natalię Kochańską z Gwardii Zielona Góra oraz Natalię Dominiak i Oktawię Nowacką z ZKS-u Drzonków.

Dwunastu zaproszonych ekspertów nie miało łatwego zadania, bo miniony – 2022 rok, nie był rokiem wielu sukcesów naszych sportowców. Kapituła najwyżej oceniła Rafała Gąszczaka, który nie tylko seryjnie potwierdzał dominację na krajowym podwórku, ale przede wszystkim obronił tytuł mistrza Europy, w listopadzie, w tureckiej Antalyi.

Zeszły rok był świetny. Zdobyłem wszystko, co sobie założyłem i dlatego jestem mega zadowolony. To już moja druga nagroda w województwie lubuskim. Duma, radość i docenienie. To są najważniejsze rzeczy.

Na drugim miejscu uplasowała się przedstawicielka strzelectwa sportowego, Natalia Kochańska z Gwardii Zielona Góra, a podium uzupełniły pięcioboistki z ZKS-u Drzonków: wychowanka tego klubu Natalia Dominiak oraz medalistka igrzysk z Rio de Janeiro Oktawia Nowacka, która od ubiegłego roku reprezentuje barwy klubu z Drzonkowa.

Najmniej wątpliwości eksperci mogli mieć we wskazaniu najlepszego sportowca niepełnosprawnego. Szymon Sowiński ze Startu Zielona Góra wygrał w minionym roku wszystko, co było do wygrania na arenie międzynarodowej w strzelectwie sportowym.

Ponadto przyznano wyróżnienia. Doceniono w ten sposób Piotra Protasiewicza za całokształt kariery, a także Lechię Zielona Góra, która po 35 latach awansowała do ćwierćfinału piłkarskiego Pucharu Polski.

Siedzę tutaj, a myślę o grze kontrolnej, o najbliższym czasie, który nas czeka. Chciałbym się wyluzować, ale nie jest to łatwe. Jestem dumny z tego, co zespół osiągnął. To miłe, że piłka nożna została dostrzeżona i doceniona. Myślę, że zasłużyliśmy na tę nagrodę.

Wieloletni kapitan Falubazu wcześniej otrzymał jeszcze jedną nagrodę 800-lecia Miasta Zielona Góra. Oprócz Protasiewicza wyróżnienia otrzymali także były koszykarz Paweł Szcześniak, były tenisista stołowy Lucjan Błaszczyk, a także tenisista stołowy Startu Zielona Góra – Piotr Grudzień