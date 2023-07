To był jeden z najtrudniejszych meczów Enei Falubazu w tym sezonie przy W69. Przynajmniej do połowy spotkania. Arged Malesa Ostrów Wlkp. walczyła w Zielonej Górze jak równy z równym. Końcówka zawodów należała już jednak do gospodarzy. Zielonogórzanie wygrali 54:36 i zgarnęli również punkt bonusowy, odnosząc jedenaste zwycięstwo w tym sezonie w I lidze.

Zobaczcie, jak ten mecz wyglądał w obiektywie DB Team – Łukasz Kremer i Dariusz Biczyński.