Miasto przekazało kolejką transzę w wysokości 400 tysięcy złotych na realizację ważnej inwestycji w naszym mieście. Chodzi o nową siedzibę Fundacji Centrum Rodziny.

Przy centrum ma powstać także hospicjum perinatalne. Zadanie jest realizowane ze środków miejskich, a powstaje przy ulicy Langiewicza. Dlaczego jest ono tak istotne? Pytamy Joannę Haburę, prezeskę fundacji.

Pięć lat temu postanowiliśmy z rodzicami pomarzyć o tym, by powstało takie miejsce na mapie naszego województwa, które będzie pomagało rodzinie nie tylko wtedy, gdy jest źle, ale gdy jest dobrze. Centrum scala rodziny.

O tym, że warto wspierać takie inicjatywy przekonuje prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

To nie jest jeszcze koniec tego wszystkiego. Chciałbym się spotkać za kilka miesięcy, by zobaczyć finalny efekt. My dotrzymamy słowa, bo takie miejsce jest potrzebne.