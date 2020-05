Fiskus czeka. Do 1 czerwca można składać zeznania podatkowe za miniony 2019 rok. Zielonogórskie Urzędy Skarbowe czekają na petentów.

Przypomnijmy, że ze względu na pandemię koronawirusa zeznania można składać o miesiąc dłużej niż zwykle. – Można to zrobić na trzy sposoby – powiedziała w rozmowie z Radiem Index Ewa Markowicz rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Można to zrobić przez usługę Twój e-PIT, gdzie czeka na nas roczne zeznanie podatkowe, a także przez e-Deklaracje lub papierowo.

Markowicz zachęca, aby tych, którzy jeszcze się nie rozliczyli z fiskusem, zrobili to przez internet.

Zachęcamy do tego, aby składać zeznanie elektroniczne. To szybka i łatwa forma rozliczenia się z fiskusem. Większość Lubuszan rozliczyła się już z fiskusem – zrobiło to już 400 tysięcy osób z czego 80 procent drogą elektroniczną.