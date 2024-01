28 stycznia kolejna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. WOŚP tradycyjnie już zagra także w naszym mieście. Zagrają też artyści. Jak już Was informowaliśmy – na dużej scenie będzie można usłyszeć Papa Dance, Majka Jeżowska band, Szymona Wydrę & Carpe Diem oraz Oskara Cymsa.

Będą też licytacje. Zaplanowano również pokaz poloneza. Odbędzie się on w Zatoniu – zdradza Filip Gryko, szef zielonogórskiego sztabu WOŚP.

Mamy tam te iluminacje. Chcemy więc i to wykorzystać. Tańczący stworzą figurę serca, będzie on widoczny dzięki nagraniu z dronu. Chcemy w zaangażować szkoły oraz tancerzy. Żeby wspólnie to zagrali, pokazali się.