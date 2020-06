Zobacz info

Kochani, od 15.06 zaczniemy powoli wracać na salę. Poproszę, aby na zajęcia stacjonarne każdy/-a z Was zaopatrzył się we własną matę, dwa paski i ręcznik. Jeśli będziecie czuli się osłabieni, przeziębieni, chorzy, korzystajcie z zajęć online. Plan na czerwiec przedstawia się zatem następująco: od 3.06 do 10.06 zajęcia odbędą się tylko online, tak jak do tej pory. od 11.06 do 14.06 - zajęć nie ma od 15.06 do 26.06 - plan jest następujący: poniedziałki - sala / 18.30-20.00 / poziom 1-2 wtorki -...