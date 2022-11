Był problem z wykonawcami, teraz ma się on jednak zakończyć. Modernizacja Filharmonii Zielonogórskiej wciąż nie została ukończona. Kilkukrotnie nie udało się wyłonić firm, które mogłyby dokończyć inwestycję. Teraz ma się to zmienić.

Wszystko dlatego, że prace podzielono na kilka etapów. Samorząd województwa ma wyłonić wykonawców podczas czterech przetargów. Wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki w rozmowie z Radiem Index informuje nas o obecnej sytuacji przed rozpoczęciem robót.

Mamy z tym problem, do końca grudnia, może nawet przed świętami uda nam się przygotować dokumentację niezbędną do przeprowadzenia tych robót. Podzieliliśmy je na cztery części: ppoż, odwodnienie, wyposażenie klubu melomana oraz dokończenie klimatyzacji. Dzięki temu będziemy mogli dokończyć te inwestycje w przyszłym roku.

Samorząd liczy, że podczas procedury przetargowej uda się na namówić do współpracy małe firmy, które – zdaniem Poryckiego – mogłyby szybciej dokończyć inwestycję.

W budownictwie mieszkaniowym jest zastój, więc podwykonawcy i mniejsze firmy mają więcej czasu i będą mogły przystąpić do tego projektu. To są firmy, które mogą się w tym specjalizować, i będą to ceny, które zmieszczą się w kosztorysie i który został zaktualizowany.