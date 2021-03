Wczoraj po raz pierwszy na torze przy W69 trenowali żużlowcy Falubazu. Zabrakło oczywiście zakażonego koronawirusem Patryka Dudka.

Inni jeździli aż miło! Z pierwszych pozimowych jazd i owocnych prac dotyczących przygotowania toru cieszył się trener Piotr Żyto.