Dziś obchodzimy Dzień Radia. Jak to jest, że słychać nas w waszych domach? Wszak wciąż wielu słuchaczy decyduje się słuchać radia w sposób tradycyjny.

Wtedy muzyka i wiadomości docierają do odbiorników za pomocą fal radiowych. Wiedzą dzielił się na na antenie Radia Index Maks Prokopowicz ze Studenckiego Klubu Krótkofalarskiego SP3PGX, które działa na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Działa to tak, że sygnał stąd wędruje do stacji nadawczej, która znajduje się na Wieży Braniborskiej i stamtąd jest emitowany – z anten – na całe województwo. To zakres fal ultrakrótkich. Tutaj zasięg mamy do ok. 100 km. Tych zakresów jest o wiele więcej.