Samorząd lubuski podpisał Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w życiu lokalnym. To dokument, który zobowiązuje samorządy do wyrównywania szans lokalnej społeczności w każdej dziedzinie.

Karta wzywa także do przeciwdziałania homofobii i nietolerancji. – Z punktu widzenia kobiet to bardzo ważna deklaracja – powiedziała Radiu Index Zofia Szozda z Wojewódzkiej Rady Kobiet.

Kobiety stanowią mniejszość jeśli chodzi o osoby, które zajmują kierownicze stanowiska i są w polityce. Dziesiątki lat musiałoby zająć to, by kobiety miały mieć identyczną pozycję. Karta jest ważna, by w każdym obszarze była równość. W ciągu dwóch lat musi być sporządzony plan, zgodnie z którym samorząd podejmuje określone działania.