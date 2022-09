Bez niespodzianki w premierowym spotkaniu Energa Basket Ligi w wykonaniu zielonogórskich koszykarzy. Enea Zastal BC przegrał w niedzielę we Włocławku z Anwilem 61:82.

Już pierwsze minuty pokazały, że oba zespoły są na początku sezonu i sporo jeszcze czeka pracy jednych i drugich. Mnóstwo było błędów i niedokładności z obu stron. Na pierwsze punkty kibice czekali przeszło 2,5 minuty. Zdobył je Josip Sobin, zaś dla Zastalu w odpowiedzi zapunktował Alen Hadžibegović. Czarnogórzec to bardzo ważna postać w zielonogórskim zespole. Z nim na parkiecie ekipa Olivera Vidina wyglądała znacznie lepiej. Hadžibegović i Glenn Cosey zdobyli dla Zastalu najwięcej, po 12 punktów, ale gracz z Bałkanów grał niespełna 20 minut. Niestety powodem problemy zdrowotne. Hadžibegović dwa razy opuszczał parkiet z grymasem bólu, uskarżając się na kolano. Po drugim zdarzeniu już nie wrócił do gry.

Pierwsza kwarta wyrównana, z punktem przewagi Anwilu, ale w drugiej gospodarze podkręcili tempo i odskoczyli, głównie za sprawą “trójek” Janariego Jõesaara. Estończyk trzykrotnie trafił zza łuku. Włocławianie do przerwy mieli 15 punktów przewagi. Zastal po pierwszej połowie miał ledwie dwie celne próby z dystansu i aż 11 strat.

Po przerwie Zastalowcy lepiej zaczęli, notując serię 8-0, ale po chwili wszystko wróciło do normy, czyli do 10-12 punktowego prowadzenia Anwilu. Taki zapas gospodarze mieli mniej więcej do połowy czwartej kwarty. W ostatnich minutach zielonogórzanie seryjnie pudłowali za 3 pkt., a w odpowiedzi Anwil budował przewagę. Skończyło się różnicą 21 punktów i zmiennikami po obu stronach parkietu.

Zastal przez większość meczu grał w 7-8 graczy, nie było w składzie pozyskanego jako ostatniego przed startem rozgrywek Szymona Wójcika. Na uznanie może zasługiwać jego brat bliźniak, Jan, który zdobył 11 punktów i 4 zbiórki. W ekipie Anwilu najwięcej, 14 pkt. zdobył Luke Petrasek.

Przed Zastalem teraz przygotowania do kolejnego meczu, także wyjazdowego z Kingiem Szczecin. To spotkanie za tydzień, 2 października. Cztery dni później zielonogórzanie zagrają w Zielonej Górze z Grupą Sierleccy Czarnymi Słupsk.