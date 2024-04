Zwycięzca pierwszej tury Marcin Pabierowski, czy urzędujący prezydent Janusz Kubicki? Kto okaże się wygranym i zasiądzie w fotelu włodarza Zielonej Góry?

Dziś ostatni dzień kampanii wyborczej. Kandydaci jeszcze na „ostatniej prostej” spotykają się z wyborcami. A my? Analizujemy i przedstawiamy różne opinie. Gościliśmy politolożkę, dr Agnieszkę Opalińską z Uniwersytetu Zielonogórskiego pytając o styl kampanii. Zdaniem Opalińskiej, było w niej dużo emocji.

Dużo było emocji i moim zdaniem mniej rozmowy było o tym, jak to miasto ma być zarządzane. Transparentnie? W dialogu? By ludzie mogli w tym partycypować. Bo miasto jest dla wszystkich i jest miejsce, by każdy mógł je znaleźć.