Siatkówka w wydaniu reprezentacyjnym powraca do hali CRS. Za tydzień rozpocznie się trzydniowy turniej kwalifikacyjny do mistrzostw Europy do lat 21.

Oprócz gospodyń, biało-czerwonych zobaczymy też reprezentacje Ukrainy, Czech i Węgier. Na parkiecie zaprezentują się siatkarskie nadzieje, z których część lada moment może stanowić już o obliczu pierwszych reprezentacji swojego kraju.

Jest Martyna Czyrniańska, świeżo upieczona mistrzyni Polski. Mamy brązową medalistkę, Piasecką. Jest też lubuszanka Martyna Borowczak, dziewczyna ze Zbąszynka, która grała w wielu reprezentacjach młodzieżowych. Dobrze prezentuje się na parkietach w ekstraklasie. To jest zaplecze pierwszej reprezentacji, a Martyna Czyrniańska za chwilę będzie stanowić o sile tej pierwszej reprezentacji. Chcemy wygrać ten turniej, na pewno czeka nas siatkówka na wysokim poziomie.

W przeszłości w hali CRS grały pierwsze reprezentacje Polski pań i panów, a także rozgrywane były turnieje o Puchar Polski dla najlepszych klubów kobiecych i męskich. Świetne wspomnienia jeszcze jako trener ma z Zielonej Góry Sebastian Świderski, lubuszanin z urodzenia, dziś prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. W 2014 roku wznosił tu jako trener puchar kraju z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

Hala jest bardzo przyjemna, jeżeli chodzi o kibicowanie. Patrzy się z góry, nie jest ona rozłożysta. Niemal każdy może się czuć częścią widowiska. Przepiękny kobiet, cieszę się, że z trybun będę mógł śledzić poczynania naszych dziewczyn, młodych reprezentantek naszego kraju.

Impreza wpisuje się też w obchody jubileuszy 800- i 700-lecia Zielonej Góry.

Zobaczyć sport na najwyższym poziomie, to zawsze coś, co zostaje w pamięci. Zobaczyć piękne siatkarki to jest coś co warto zrobić, warto poświęcić ten czas. Piękno tego sportu, to jest coś, co pozostaje w pamięci na długie lata.

Mecze Polek będą zaczynały się o godzinie 19:00. Robert Jagiełowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji liczy, że w hali pojawią się zarówno fani biało-czerwonych, jak i przebywający w mieście obywatele Ukrainy, którzy będą mogli zobaczyć w akcji reprezentację swojego kraju.

Wstęp jest wolny. Dobrze by było, żebyśmy byli, pokazali się na tej imprezie. Może to niższa ranga niż pierwsza reprezentacja, ale pokażmy, że jesteśmy, żebym mógł pozyskiwać imprezy wyższej rangi do Zielonej Góry. Zapraszam serdecznie, pokażmy, że nam zależy. Te dziewczyny niedługo zagrają w pierwszej reprezentacji.

Turniej kwalifikacyjny od 19 do 21 maja. Awans na lipcowe mistrzostwa Europy we Włoszech wywalczą zwyciężczynie każdego z turniejów kwalifikacyjnych oraz trzy najlepsze zespoły spośród zdobywców drugich miejsc.