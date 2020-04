– Zwykle mierzyliśmy się z widzialnym wrogiem, ten jest niewidzialny, a do tego jest na każdym rogu – mówi Waldemar Michałowski, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w urzędzie miasta.

Sztab kryzysowy w dobie pandemii działa na najwyższych obrotach. Waldemar Michałowski, w Rozmowie na 96 FM mówił, jak wygląda obecnie praca departamentu, którym kieruje.

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego został zapytany także o to, czy jest to najtrudniejszy czas w jego karierze zawodowej.