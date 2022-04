Dokładnie dwanaście lat temu doszło do katastrofy smoleńskiej. W Zielonej Górze, obchody tej tragicznej rocznicy, odbyły się tradycyjnie przy monumencie na miejskiej nekropolii, punktualnie o godzinie 8.41.

W uroczystości wzięli udział lokalni samorządowcy. Była również kompania honorowa. A o czym powinniśmy pamiętać przy okazji tej daty? Mówi Marek Budniak, historyk.

Trzeba pamiętać o tym, co człowiek drugiej osobie może wyrządzić. Widzimy te obrazy, które do nas płyną z Ukrainy. Mam nadzieję, że nasza wrażliwość i nasze serca będą na tyle otwarte, że pomożemy. Myśląc również o tych osobach, które odeszły, że to była nie tylko nasza elita. Ale też nasi bohaterowie, którzy także dziś są nam potrzebni.