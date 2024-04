Czy prezydenta miasta powinna obowiązywać kadencyjność? Przypominamy, w 2018 roku kadencja burmistrzów, wójtów i prezydentów została wydłużona do pięciu lat.

Ustawodawca wprowadził jednocześnie zasadę dwukadencyjności. Czy to dobre rozwiązanie? Zdaniem zielonogórskiego radnego z klubu „Zielona Razem” Andrzej Brachmańskiego absolutnie nie. – Wyborcy powinni decydować o tym, kto i jak długo powinien rządzić – uważa nasz rozmówca.

W moim przekonaniu kadencyjność powinna dotyczyć tylko jednego stanowiska – prezydenta RP>? Miałem takiego przyjaciela z Niemiec, który był burmistrzem 25 lat i był bardzo dobrym burmistrzem. Niech wyborcy decydują. jeśli uważają, że dany kandydat jest do wymiany, to go wymieniają. Na tym polega istota demokracji.