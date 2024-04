W niedzielę II tura wyborów. O urząd prezydenta miasta walczą Janusz Kubicki i Marcin Pabierowski. Który wygra? O tym zdecydują wyborcy. Jak mówią socjolodzy i politolodzy – zdarzyć się może wszystko. Obaj kandydaci cały czas aktywnie działają i prowadzą kampanię na mieście.

O komentarz poprosiliśmy Pawła Wysockiego, radnego miejskiego.

Zdawało nam się, że wielkie inwestycje są najważniejsze. Teraz skupimy się na mniejszych rzeczach, w tym na rozmowach z mieszkańcami. Ciężko powiedzieć, co druga strona planuje. Teraz przyjeżdżają garnitury z Warszawy. Na pewno nie będzie dobrze, jak KO będzie rządzić na każdym szczeblu.

Wysocki odpiera zarzut, że tak też działał Kubicki.

My musieliśmy się dogadywać, to były rozmowy, nie było koalicji. Poza tym pamiętajmy, że to jest jednak partia polityczna.