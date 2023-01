Dracula – to postać, która większości nam kojarzy się z najgorszymi horrorami. Lubuski Teatr postanowił jednak przełamać ten stereotyp i najsłynniejszego wampira przedstawić wręcz jako … niezdarę. A wszystko to w najnowszej sztuce dla dzieci “Dracula”, której premiera już w sobotę 14 stycznia.

Mali widzowie będą mieli okazję na własne oczy zobaczyć przemianę zakochanego wampira, który w imię miłości próbuje zmienić swoje wielowiekowe i straszne nawyki. Mówi Andrzej Ogłoza, odtwórca roli lokaja.

Staramy się pożenić ze sobą te dwie rzeczy. Połączyć humor z tradycją, klasyczną wersją. Wykreujemy zamek, treść dostosowaną do najmłodszych widzów. Myślę, że spodoba się im to.

Co ciekawe – główną inspiracją do stworzenia sztuki był sześcioletni syn Michała Wnuka, czyli reżysera najnowszej sztuki Lubuskiego Teatru.

On w tej chwili interesuje się wszystkim co straszne. Frankensteinem, rodziną Adamsów. Pomyślałem więc, że może wystarczy już kolorowych i sielankowych spektakli dla najmłodszych . Dzieci też mają emocje i też lubią się bać. Mają emocje. Są one oczywiście w zupełnie innej konwencji, ale to było inspiracją.