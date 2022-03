4 marca 2020 roku – to wtedy oczy całej Polski skierowały się w kierunku Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Powodem był tak tak zwany covidowy pacjent zero, który pojawił się właśnie w naszej lecznicy.

Dziś, dokładnie po dwóch latach od zdiagnozowania koronawirusa u pana Mieczysława z Cybinki, zielonogórski szpital podaje, że przez cały ten czas leczył 4 668 osób. Najwięcej pacjentów z covid – 19 było w placówce 12 kwietnia 2021 roku. Jak wyglądały pierwsze dni? O tym Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Należy się cieszyć, że jesteśmy szpitalem, który dysponuje i dysponował już wtedy oddziałem zakaźnym. Jedynym w województwie. Mieliśmy więc specjalistów, którzy profesjonalnie mogli zająć się pacjentem i przygotować nas na kolejne działania.

Wraz z rosnącą liczbą pacjentów, rosły też ceny środków ochrony osobistej. W ekspresowym tempie w górę poszybowały ceny chociażby maseczek i płynów dezynfekujących. Działoszyński wymienia też kilka pracowni, które powstały przy okazji pandemii.

Musieliśmy uruchomić pracownie badań, które pozwalały nam identyfikować pacjentów. Czy są to osoby chore, czy nie.. Mówimy między innymi o pracowni mikrobiologicznej, PCR. Wszystkie musiały się uzupełniać.

Przypomnijmy – obecnie pacjenci covidowi trafiają do Szpitala Tymczasowego. Zgodnie z kontraktem ma on funkcjonować do końca marca.