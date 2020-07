Koronawirus wywrócił nasze wakacyjne plany do góry nogami. Wiele osób zdecydowało się więc na wypoczynek w kraju – krótki urlop nad morzem lub w mieście. Jak wolny czas spędzają osoby spotkane przez nas na zielonogórskim deptaku? Z pewnością nie mogą narzekać na nudę.

Odpowiedzi przepytanych zielonogórzan są pewną podpowiedzią, jak można ciekawie zorganizować sobie wypoczynek nawet bez wyjazdów.

Aleksandra Buzuk, przedstawicielka biura podróży przyznaje, że są osoby, które jednak nie zmieniają celów swojej podróży i wybierają wycieczki zagraniczne.

Nawet na ten lipiec mamy kilkoro klientów, którzy już wyjechali i czekamy na ich relacje, jak ich wakacje już się odbyły i jak na miejscu to wszystko wygląda. Kierunki, jakie wybierają, to głównie Grecja, Bułgaria, Majorka, jeszcze czekamy na Turcję, Egipt, dalsze kraje ze względu na to, że jeszcze nie ma regulacji dotyczących otwarcia granic.