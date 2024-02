Do wznowienia rozgrywek szykują się rugbyści Watahy RC Zielona Góra, czyli druga siła drugoligowych zmagań po jesieni. Podopiecznym Pawła Prokopowicza marzy się awans, o który Wataha bezskuteczne bije się od dwóch sezonów.

Mówi grający trener zielonogórzan Paweł Prokopowicz.

Gramy kolejny rok o awans i dwa razy nam to uciekło, byliśmy blisko, ale widocznie trzeba było jeszcze popracować. Teraz znów jesteśmy blisko, ale musimy dobrze wejść w to wiosenne granie.

Regulamin też zdaje się sprzyjać zielonogórskiej drużynie, która jesienią wygrała cztery mecze i przegrała dwa.

Jest rozszerzona forma play-offów i miejsca 1-2 dają nam bezpośredni awans do I ligi, a w przypadku trzeciego miejsca, to jest możliwość zagrania barażu z najsłabszym pierwszoligowcem. Pamiętajmy też, że rezerwy ekstraligowych drużyn, które mimo, że nie mogą awansować, to mogą dość swobodnie sięgać po graczy z pierwszego zespołu.