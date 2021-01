Dobiega końca akcja „Eko Choinka”. Jej częścią był projekt „Dobro z natury”, w którym wzięły udział lubuskie artystki. Otrzymały od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych deski z zeszłorocznej miejskiej choinki. Następnie mogły na niej namalować dowolny obraz, a gotowe dzieło przekazać na cele charytatywne.

Malarce Dorocie Komar-Zmyślony zależało na tym, aby zachować w obrazie naturalne piękno drewna.

Dla artystki Renaty Brzozowskiej wyzwaniem był nietypowy format pracy.

Moja praca była bardzo spontaniczna, bo musiałam się dostosować do formatu, który nie jest dla mnie naturalny do pracy. Wolę kwadraty i zrównoważone pod względem proporcji kształty. Nazwałam więc obraz „Równowaga”. A że lubię malować kobiety i lubię te kolorystykę, którą tutaj zaprezentowałam, czyli dużo niebieskiego, to stało się to pretekstem, by stworzyć coś takiego.