Zielona Góra kontra Gorzów w żużlowej rywalizacji – odcinek 101. Dziś wieczorem konfrontacja Marwis.pl Falubazu ze Moje Bermudy Stalą. Faworytem są goście, którzy dotychczas nie przegrali, a mają w swoich szeregach dwóch najlepszych zawodników ligi – Bartosza Zmarzlika i Martina Vaculika. Słowak jeszcze w ubiegłym roku jeździł w Zielonej Górze.

Falubaz skupia się na sobie i na swoich problemach. O sprawy związane ze zdrowiem Piotra Protasiewicza i Mateja Žagara pytamy trenera Falubazu.

Piotr już nie ma żadnej ropy pod raną. Wszystko jest na tyle dobrze, że zapewniał mnie, iż w niedzielę będzie na sto procent gotowy. Matej z kolei dalej się kuruje, dalej ma zabiegi, ale po jego jeździe nie było widać, żeby mu to przeszkadzało.

Dla Piotra Żyty będą to jedenaste lubuskie derby. Trener Falubazu ma to skrupulatnie policzone. Które wspomina najlepiej?

Pierwsze, bo to było coś niezwykłego i w dodatku wysoko wygraliśmy – 63:27. Były problemy z torem jeszcze, bo kręcili serial “39,5” i to wszystko się nawarstwiło. Pamiętam, jak ówczesny prezes Dowhan mówił: “chyba dzisiaj nie wygramy”. Było zwycięstwo bardzo fajne. Pamiętam też w play-offach w latach 2009 i 2010 zwycięstwa na torze w Gorzowie. To było coś niesamowitego i smakowało bardzo dobrze.

Co Falubaz musi zrobić, by wygrać? Próbuje odpowiedzieć na to pytanie Maciej Noskowicz.

Jak będzie dziś? Początek spotkania o 19:15.