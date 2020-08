Zobacz info

Laboratorium Twórcze LT i Lubuski Teatr zapraszają na C-Y-K-L W-A-R-S-Z-T-A-T-Ó-W "Dźwiękowa fauna miasta. Warsztaty wyobraźni dźwiękowej”. Warsztaty odbędą się w przestrzeni miasta, skierowane są do osób od 7. do 14. roku życia. A, co jeśli w mieście mieszkają dźwiękowe zwierzęta? Czy da się je zobaczyć? Powąchać? Dotknąć? Chyba nie… Ale usłyszeć – jak najbardziej! Trzeba je tylko odnaleźć. To właśnie zrobimy: uzbrojeni w rejestratory dźwięków wyruszymy w miasto i poszukamy kryjących się w jeg...