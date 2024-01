Studenci będą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo. Taką decyzję podjął wczoraj magistrat. My dziś o tę sprawę postanowiliśmy zapytać Marcina Pabierowskiego.

Radny Platformy Obywatelskiej nie ma wątpliwości: to dobry pomysł. Nasz gość zaznacza jednak, że PO już wcześniej, kilka lat temu, proponowała podobne rozwiązanie.

Szkoda, że tak późno, dawno mogliśmy to wprowadzić to rozwiązanie, o co apelowaliśmy. Rozważaliśmy darmową komunikację miejską. Trzeba było przeprowadzić analizę, czy to się opłaca, tym bardziej, że ceny biletów są wysokie. Do tego uważam, że współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim powinna być w szerszym kontekście.