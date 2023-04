Zaglądamy na plac budowy, jakim wciąż jest teren kąpieliska w Ochli. Prace trwają, a czy zakończą się wraz z końcem czerwca? Andrzej Bocheński jest optymistą. Radny klubu Zielona Razem, który przygląda się od początku pracom w Ochli przyznaje, że opóźnienia były, ale teraz wszystko idzie zgodnie z planem.

Bocheński przyznaje, że wszystko, co najważniejsze – jeśli chodzi o technologię – dla zielonogórzan będzie niewidoczne. Najbardziej złożone i najbardziej kosztowne elementy są pod ziemią.

Mówią, że były wahania i zatrzymania i to jest prawda. Tam, na małej przestrzeni jest koordynacja różnych dostawców. Wartość tej inwestycji pokazuje, że to nie jest takie kliknięcie. Chcielibyśmy, żeby zielonogórzanie poczuli jeszcze w te wakacje ten świeży oddech. Dla miasta to też będzie wyzwanie, m.in. związane z transportem.