– Zielona Góra nie dokłada się do szpitala czy lotniska – mówi Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego pytany o możliwość wsparcia przez samorząd województwa odbudowy wiaduktu na Zjednoczenia.

Nadzieję na wsparcie wyraził w środowym programie Prezydent na 96 FM Janusz Kubicki. Przypomnijmy, wiadukt pierwotnie miał być remontowany, ale jego stan był tak zły, że remont zamieni się w odbudowę, bardzo kosztowną. Miasto liczy na środki rządowe z rezerwy celowej premiera, ale również na wsparcie samorządu województwa. Marcin Jabłoński w Radiu Index przyznał, że Zielona Góra aktywnie zabiega o środki unijne. Członek zarządu apelował na naszej antenie o to, by strony usiadły do rozmów i merytorycznej współpracy.

Na razie to są luźne dywagacje. Nie można mieć wszystkiego. Słyszę o różnych projektach, o których opowiadają przedstawiciele miasta. Mówi się o kolei aglomeracyjnej, a przecież obwodnica zachodnia to też ogromny wysiłek, bo tu też musimy dołożyć swoje kilkanaście milionów. Czy będzie można podjąć wysiłek przy innych inwestycjach? Nie wiem, musimy rozmawiać, dobrze by było, żeby ta współpraca – delikatnie mówiąc – była bliższa i koncentrowała się na merytoryce, a nie na wzajemnych pretensjach.

Szacunkowe koszty odbudowy tylko jednej nitki wiaduktu to koszt ok. 100 mln zł.