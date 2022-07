Osłabiona brakiem dwóch kluczowych zawodników drużyna Celfastu Wilków Krosno będzie rywalem żużlowców Stelmetu Faubazu Zielona Góra w przedostatnim meczu rundy zasadniczej eWinner I ligi. Obie drużyny chcą w tym sezonie walczyć o awans do PGE Ekstraligi.

Faworytami są jednak zielonogórzanie z uwagi na fakt, że przyjezdni przyjadą do Winnego Grodu bez swoich czołowych zawodników. Andrzej Lebiediew i Vaclaw Milik są kontuzjowani i kurują się na decydująca serię spotkań fazy play off. Na pewno dla obu drużyn będzie to istotne spotkanie z punktu widzenia ewentualnej rywalizacji właśnie w play offach. Stelmet Falubaz jest drugi w tabeli, a Celfast Wilki zajmują trzecie miejsce. Możliwe, że oba zespoły spotkają się w półfinale.

Droga do tego jednak daleka. Najpierw dwa mecze rundy zasadniczej. Stelmet Falubaz pojedzie w składzie z Maksem Borowiakiem, juniorem wypożyczonym z Unii Leszno. O tym transferze, a także o niedzielnym meczu rozmawialiśmy z menedżerem Stelmetu Falubazu Tomaszem Szymankiewiczem oraz kapitanem drużyny – Piotrem Protasiewiczem.

Przypomnijmy, że niedzielny mecz rozpocznie się o godzinie 14.