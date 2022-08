Noc z 12 na 13 sierpnia to wyjątkowy czas. Już dzisiaj na niebie pojawi się bowiem wzmożona ilość Perseidów – drobinek kometarnych, które wpadają z dużą prędkością do atmosfery ziemskiej. To zjawisko znane jest wszystkim jako spadające gwiazdy.

Perseidy są widoczne na niebie od połowy lipca do połowy sierpnia. Marek Marcinkowski – główny specjalista Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus – podkreśla jednak, że to właśnie na piątkową noc przypada maksimum tego zjawiska meteorologicznego.

Żeby obserwować Perseidy po prostu się patrzymy w niebo. Nie potrzebny jest do tego żaden sprzęt, żadna lornetka, żaden teleskop tylko po prostu trzeba jak najwięcej patrzeć w niebo. Wygodnie się ułożyć, najlepiej leżeć na leżaku i po prostu patrzeć cały czas w niebo, żeby nie przeoczyć, bo to są szybkie zjawiska. Generalnie najlepiej być w jakimś ciemnym miejscu. Jak najciemniejsze miejsce, czyli gdzieś poza miastem, gdzie mamy jak najwięcej nieba widocznego, czyli mamy odsłonięte niebo – nie mamy różnych przeszkód typu wysokie budynki, wysokie drzewa. Najlepiej jak to jest jakieś po prostu pole gdzieś koło Zielonej Góry i tam jest najlepsze miejsce, żeby zobaczyć jak najwięcej takich zjawisk.

Noc spadających gwiazd niezaprzeczalnie kojarzy się marzeniami. Zapytaliśmy więc zielonogórzan, jakie ich życzenie mogłoby się wtedy spełnić.

A już w najbliższą sobotę 13 sierpnia w Muzeum Etnograficznym w Ochli odbędzie się obserwacja nieba. Organizatorzy przygotowali również na tę okoliczność wiele atrakcji. Rozpoczęcie wydarzenia już o godzinie 19.