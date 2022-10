Czy Polsce, a w konsekwencji województwu lubuskiemu, przepadną pieniądze w ramach Krajowego Programu Odbudowy?

O tym mówiliśmy już w Radiu Index kilkukrotnie. Dziś zapytaliśmy o to członka zarządu województwa lubuskiego Marcina Jabłońskiego.

Przypomnijmy, Komisja Europejska w dalszym ciągu pieniędzy nie wypłaciła. Jako powód podaje nieprzestrzeganie standardów praworządności. Nasz gość stwierdził, ze Polska nie będzie mogła realizować strategicznych inwestycji, jeśli nie wpłyną środki unijne.

Nie jest to możliwe, by realizowano te inwestycje, jeśli nie będzie pieniędzy z KPO. Straciliśmy już trzy miliardy już w tym roku, to już na pewno, bo nie zdążymy zrealizować inwestycji. Możemy stracić wszystko, bo ten czas jest krótki.