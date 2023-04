Czy będą ekrany akustyczne na wysokości Ochli? Chodzi o zniwelowanie hałasu, który pojawił się przy okazji otwarcia Obwodnicy Południowej. O ekrany pytają mieszkańcy, a my zapytanie postanowiliśmy skierować bezpośrednio do urzędu miasta.

Czy magistrat planuje postawienie takich ekranów – odpowiedzi udziela Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry.

To nie jest tak, że stawiamy ekrany gdzie i jak chcemy. To musi być zgodne z prawem i jeśli po pomiarach będzie takie wskazanie, to na pewno to zrobimy.