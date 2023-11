Czy w zielonogórskiej Radzie Miasta może dojść do zmiany przewodniczącego? Przypomnijmy, w tej chwili jest nim Piotr Barczak z Prawa i Sprawiedliwości.

Po wyborach parlamentarnych układ sił się zmienił. Czy może mieć on wpływ na lokalną politykę i czy Barczak liczy się z możliwością odwołania? Sam zainteresowany mówi wprost: Nie jestem przywiązany za wszelką cenę do tej roli.

Tego nie wiem, ale może się zdarzyć to w każdej chwili. To nie jest tak, że ja jestem wybrany przez mieszkańców. Wybór przewodniczącego dokonuje rada, zawsze może mnie odwołać. Ja nie jestem do tego przywiązany. Miała być rotacja, natomiast Platforma Obywatelska podczas pierwszego spotkania powiedziała, że się nie zgadza. To jest tak, jak się ktoś z czegoś wycofuje.