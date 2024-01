Czy Enea Stelmet Zastal zdoła wzmocnić skład? – Sytuacja jest bardzo trudna – przyznaje Konrad Witrylak z Urzędu Miasta Zielona Góra zaangażowany w akcję ratowania koszykarskiego klubu.

Witrylak mówi wprost, że agencje nie chcą przekazywać koszykarzy do Zastalu.

Przedstawiciel urzędu miasta dodaje, że niewiele brakło, a Gligorije Rakočević nie zagrałby w Sopocie.

W piątek późnym wieczorem dostałem telefon, że jeśli nie znajdę 15 tys. zł to nowy gracz nie zostanie dopuszczony do gry w niedzielę. Jest to trochę przykre. Staramy się jednak na to nie patrzeć i iść do przodu.