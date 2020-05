Zielonogórskie przedszkola przygotowują się do wznowienia działalności. W placówkach będą musiały obowiązywać szczególne zasady higieny. To ustalenia władz przedszkoli z Departamentem Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Zgodnie z zaleceniami, w przedszkolach będzie prowadzona m.in. dezynfekcja miejsc, z których korzystają dzieci.

Wszystkie przedszkola w Zielonej Górze będą otwarte od godziny 7:00 do 16:00. Dzieci będą przyprowadzane od godziny 7:00 do 8:00. Dzieci będą miały możliwość korzystania z placu zabaw – codziennie plac zabaw będzie dezynfekowany. Pomieszczenia przedszkolne po wyjściu dzieci do domu będą ozonowane.