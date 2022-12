Przed nami kolejne spotkanie w ramach cyklu “Historia Zielonej Góry”, organizowane przez Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry Winnica. Wydarzenie rozpoczęło się na początku roku i jest również związane z obchodami jubileuszu miasta.

Motorem do organizacji tych spotkań są dwa tomy publikacji związanej z historią naszego miasta. Za chwilę światło dzienne ujrzy trzecia część. Szczegóły związane z najbliższym spotkaniem zdradził nam prezes TMZG Winnica Ryszard Błażyński

Na to spotkanie zaprosiliśmy dwóch wybitnych gości:. Pierwszym jest obecny rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof Wojciech Strzyżewski, a także redaktor całościowy tego wydawnictwa. Z nim dyskusje prowadzić będzie prof. Czesław Osękowski były rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz przewodniczący komitetu obchodów jubileuszu miasta, który opowie też o kwestiach samorządowych i nie tylko. To będzie bardzo interesujące spotkanie.

W czasie wydarzenia odbędzie się nie tylko rozmowa, ale także zostanie wręczona indywidualna i grupowa nagroda przyjaciela Zielonej Góry.

Staramy się jako towarzystwo promować ludzi i instytucje, które przyczyniły się do rozwoju miasta szczególnie. Nie chcemy żeby, to było w formie honorowego obywatela Zielonej Góry. Chcemy żeby były to osoby i instytucje autentycznie działające tutaj w mieście dając miastu impuls i szanse rozwoju.