Końcówka czerwca to początek wakacji dla dzieci i młodzieży. Dla sanepidu natomiast oznacza to zdecydowanie więcej pracy. Inspektorzy sanitarni sprawdzają bowiem miejsca letniego wypoczynku, w tym obozy i półkolonie. Tego typu miejsca wypoczynku zgłaszane są przez kuratorium oświatowe.

Na czym zatem taka kontrola polega? Mówi Dorota Baranowska, państwowy powiatowy inspektor sanitarny oraz dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze.

Sprawdzamy warunki sanitarno – higieniczne, wyżywienie – jeśli takowe zapewnia organizator. Dostęp do wody bieżącej. Czy organizator zapewnia wodę do picia, bo w okresie letnim jest to bardzo ważne.