Będzie kolejna edycja Lubuskich Wawrzynów. Tym razem jednak okrojona – bo o tytuł mistrza pióra nie powalczą już dziennikarze. Zmian nie ma jednak w kwestii nagród literackich i naukowych. Nowością tej odsłony plebiscytu będzie też nagroda czytelnicza.

Jakie warunki muszą natomiast spełnić osoby walczące o wawrzyny? O tym Przemysław Bartkowiak, koordynator Lubuskich Wawrzynów.

Książki, które do nas wpływają muszą być w trzech egzemplarzach złożone. Do tego deklaracja podpisana przez autora. Składamy to wszystko w sekretariacie do 21 stycznia.