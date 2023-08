Szał’n’Show – tak nazywa się impreza, którą z okazji 25.urodzin planuje Radio Index. Nasza rozgłośnia chce się bawić wtedy, kiedy bawi się całe miasto, a więc w Winobranie.

Sceną na Placu Teatralnym zawładniemy 14 września. O szczegółach imprezy mówi Romek Awiński, dyrektor artystyczny naszych radiowych urodzin.

Od 16:00 do 22:00 będziemy chcieli Państwu zająć czas. Najpierw program wspomnieniowy, w którym powiemy, jak to się stało, że to radio w ogóle jest i co się działo przez te 25 lat.