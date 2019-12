Lubuski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia razem z Urzędem Statystycznym przygotował dane na temat ochrony zdrowia w województwie. Wziął pod uwagę 63 kryteria i 7 obszarów, by pokazać, jak faktycznie wygląda opieka medyczna.

Raport „Lubuski Indeks Zdrowia” powstawał we współpracy ze specjalistami – mówi Piotr Bromber, dyrektor lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.